آدم لالانا يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن آدم لالانا لاعب وسط ساوثامبتون يوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لعب في الموسم المنصرم مع ساوثامبتون بعدما بدأ معه مسيرته الاحترافية.

وقال لالانا عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي: "مع اعتزالي اللعب، أشعر بامتنان وفخر كبيرين".

وأضاف "ساوثامبتون المكان الذي بدأ فيه كل شيء، والذي ينتهي فيه بكل جدارة. إنه النادي الذي أدين له بكل شيء في نهاية المطاف".

انضم لالانا إلى ليفربول قادمًا من ساوثامبتون عام 2014 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وتوج معه بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وبعدها انتقل لالانا إلى برايتون ومنه إلى ساوثامبتون من جديد.

وشارك آدم في 34 مباراة مع منتخب إنجلترا.