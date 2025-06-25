نيمار: جددت مع سانتوس لأنه جذوري وتاريخي وليس فريقي فقط

أعرب نيمار عن سعادته بتجديد تعاقده مع نادي سانتوس حتى نهاية الموسم في الدوري البرازيلي أي لمدة 6 أشهر أخرى.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وكان نيمار يرتبط بتعاقد مع سانتوس ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وقال نيمار عبر موقع سانتوس الرسمي بعد تجديد عقده: "اتخذت قراري بالاستمرار مع سانتوس واستمعت إلى قلبي، سانتوس ليس فريقي فقط، أنه بيتي وجذوري وتاريخي وحياتي".

وأعلن نادي سانتوس البرازيلي، عن تجديد عقد نيمار.

وأفاد الإعلان الرسمي، أن تجديد عقد الجناح البرازيلي مع الفريق لمده 6 شهور فقط، ثم سيقرر اللاعب مستقبله.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.