انتهت كأس العالم للأندية - أوكلاند سيتي (1)-(1) بوكا جونيورز

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورزض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق59. هدف ملغي لبوكا جونيورز عن طريق ميجيل ميرينتييل لوجود لمسة يد في بداية الهجمة.

استئناف المباراة بعد توقف أكثر من نصف ساعة.

ق54. إيقاف المباراة لسوء الأحوال الجوية.

ق52. جوووووول أول لأوكلاند سيتي عن طريق كريستيان جراي برأسية مستغلا عرضية من جيرسون لاجوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. العارضة تمنع فرصة الهدف الثاني لبوكا جونيورز من ميجيل ميرينتييل.

ق26. جوووول أول ابوكا جونيورز عن طريق ناثان جارو حارس أوكلاند سيتي بالخطأ في مرماه بعد رأسية من لاوتارو دي لولو ارتدت من القائم ثم الحارس وسكنت الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بوكا جونيورز أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
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