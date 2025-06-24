استراحة كأس العالم للأندية - أوكلاند سيتي (0)-(1) بوكا جونيورز.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.
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نهاية الشوط الأول
ق43. العارضة تمنع فرصة الهدف الثاني لبوكا جونيورز من ميجيل ميرينتييل.
ق26. جوووول أول ابوكا جونيورز عن طريق ناثان جارو حارس أوكلاند سيتي بالخطأ في مرماه بعد رأسية من لاوتارو دي لولو ارتدت من القائم ثم الحارس وسكنت الشباك.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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