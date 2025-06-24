ذا أثليتك: دي بروين حاول خيانة مانشستر سيتي لكن العملية فشلت

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

كشف موقع "ذا أثليتك" عن محاولة البلجيكي كيفين دي بروين خيانة مانشستر سيتي الإنجليزي، من خلال التفاوض مع ليفربول.

وأفادت "ذا أثليتك" البريطانية أن دي بروين كان بالفعل في محادثات مع ليفربول من أجل الانتقال إليهم، لكن لم يصل الطرفان إلى حل مُرضٍ.

ويُعتبر دخول نابولي في المفاوضات مفاجئًا، حيث لم يكن في حسابات الفريق الإيطالي، لكن تحقيق الدوري الإيطالي ساعد إدارة نابولي في هذا الأمر، خاصةً لإقناع كونتي بالاستمرار مع الفريق.

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وأعلن نابولي منذ أيام عن التعاقد مع اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الفريق.

ويمتد عقد دي بروين مع نابولي حتى صيف 2028، وسوف يحصل اللاعب على 27 مليون يورو.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، ودرع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي
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