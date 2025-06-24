حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - بالميراس

أوضح حمدي فتحي أن مباراة بورتو كانت الأخيرة له مع الأهلي، وأنه سيعود من جديد إلى ناديه الأصلي الوكرة القطري.

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، ولعب مباراة بورتو البرتغالي الأخيرة للفريق الأحمر في البطولة.

وقال حمدي فتحي عقب المباراة للصحفيين: "مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي وسأعود لنادي الوكرة".

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وأضاف "كنا في حالة تركيز شديدة أمام بورتو وقدمنا كل ما لدينا، ولكن التوفيق غاب عن الأهلي وأهدرنا الكثير من الفرص".

وواصل "بالتأكيد لا يوجد أي لاعب سعيد بالخروج من كأس العالم، وأتمنى أن يشارك الأهلي مرة أخرى في البطولة ويقدم مستوى أفضل".

وأكمل "كل اللاعبين في حالة حزن، كنا نتمنى أن نتأهل ولكن لم يحافلنا الحظ".

وعن تبديل ديانج وظهور الأهلي بشكل أفضل بعد خروجه قال: "أي لاعب يتمنى مصلحة الفريق ويدعم أي قرار يضيف للفريق في الملعب".

وأتم تصريحاته "لعبنا ضد فرق كبيرة وقدمنا مباراة قوية ضد بورتو ولكن في المجمل التوفيق لم يكن حليفنا في البطولة".

حمدي فتحي الأهلي كأس العالم للأندية الوكرة
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