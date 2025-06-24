في نفس يوم العرض.. ذا أثليتك: نوتينجهام يرفض طلب نيوكاسل بضم إيلانجا

رفض نوتينجهام فورست عرضا من نادي نيوكاسل لضم أنتوني إيلانجا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أنتوني إيلانجا النادي : نوتينجهام فورست نوتينجهام فورست

وكشفت ذا أثليتك أن عرض نيوكاسل لضم إيلانجا بلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

عرض نيوكاسل لضم إيلانجا قدمه الفريق صباح اليوم، إلا أن الرفض جاء سريعا من نوتينجهام في نفس اليوم، حيث لم يكن لدى النادي أي نية لبيع جناحه.

ويدرس نيوكاسل ضم لاعب في مركز الجناح الأيمن، وبرز من بين الأسماء المطروحة أنطوان سيمنيو جناح بورنموث، ومحمد قدوس لاعب وست هام.

ولعب إيلانجا، البالغ من العمر 23 عامًا، في جميع مباريات نوتينجهام الـ 38 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وسجل إيلانجا 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

واحتل نوتينجهام المركز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري ليتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

إيلانجا الجناح السويدي لعب 22 مباراة بقميص منتخب بلاده سجل خلالهم 4 أهداف.

وتعد تلك المحاولة الثانية من نيوكاسل لضم إيلانجا، حيث رغب الفريق سابقا في دفع 45 مليون جنيه إسترليني، بواقع 30 مليون كدفعة أولية، وصفقى تبادلية تضمنت ميجيل ألميرون الذي انضم لاحقا لنادي أتالانتا يونايتد، ودفعتين إضافيتين بقيمة 5 ملايين جنيه أسترليني.