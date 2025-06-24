نوردشيلاند يعلن تعيين الزناتي مساعدا للمدير الرياضي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

حسام الزناتي - رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أعلن نادي نوردشيلاند تعيين المصري حسام الزناتي مساعدا للمدير الرياضي.

ويعتبر ألكساندر ريجيت هو المدير الرياضي الحالي في النادي الدنماركي.

وكان الزناتي قد تولى من قبل مدير التشغيل داخل قارة إفريقيا عن نادي شيكاغو فاير الأمريكي ولوجانو السويسري.

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الزناتي سبق له تولي منصب المدير الرياضي بنادي الجونة، كما تولى رئاسة لجنة المسابقات بالدوري المصري الممتاز.

وقال ريجيت في تصريحات لموقع النادي: "الزناتي يتمتع بخبرة واسعة وشغف كبير بالجوانب الإدارية للإدارة الرياضية".

وأضاف "لديه الخبرة في جميع الجوانب التي نحتاجها لضمان سير العمل على النحو الأمثل سواء في الحياة اليومية أو في الفترات الاستثنائية، ويحمل رؤى من أنديتنا وأكاديمياتنا الشقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر بالغ الأهمية لتطورنا المستمر، نتطلع بشدة للترحيب بحسام الزناتي في النادي".

حسام الزناتي نوردشيلاند لوجانو الجونة
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