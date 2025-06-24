كما كشف في الجول.. خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

تشافي باسكوال - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين المدرب الإسباني خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اتفاق مع خافيير باسكوال لقيادة منتخب مصر. (مزيد من التفاصيل)

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن تعاقده مع باسكوال بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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ويعقد الاتحاد المصري مؤتمرا صحفيا مساء غدا الأربعاء بمجمع صالات استاد القاهرة لتقديم المدرب الإسباني.

المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.

منتخب مصر لكرة اليد
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