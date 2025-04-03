في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد مع باسكوال لقيادة منتخب مصر

أصبح الإسباني تشافي باسكوال المدير الفني لـ فيزبريم المجري أقرب لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باسكوال سيصبح مدربا لمنتخب مصر خلفا لمواطنه خوان كارلوس باستور بدءا من يوليو المقبل عقب نهاية تعاقد الأخير.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد المصري مع باسكوال.

اتحاد اليد بدأ المفاوضات مع باسكوال وحصل على موافقة مبدئية من الإسباني لقيادة منتخب مصر فنيا.

ويتبقى للاتحاد التوصل لاتفاق مع فيزبريم المجري من أجل أن يجمع المدير الفني بين تدريب الفريق ومنتخب مصر في آن واحد.

ويرى المنتخب أن تواجد باسكوال سيكون مناسبا لمنتخب مصر نظرا لأنه سيدرب الموسم المقبل في الفريق المجري رباعي مصري هو: يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" بالإضافة للثنائي المنتظر انضمامه علي زين وأحمد عادل "دولا".

ومن المنتظر أن يتم تعيين مساعد أجنبي رفقة تشافي من أجل التفرغ للمنتخب ومتابعة مباريات الدوري والمحترفين.

وسيصل راتب المدرب الإسباني لما يقارب 30 ألف يورو شهريا.

المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.