أثليتك: ليفربول يوقف نشاطه في سوق الانتقالات حتى إشعار آخر بعد صفقة كيركيز

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن إدارة ليفربول ستوقف نشاطها في سوق الانتقالات بشكل مؤقت، بعد الانتهاء من صفقة ميلوس كيركيز مدافع بورنموث يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن يعلن ليفربول عن صفقة ضم ميلوس كيركيز يوم الثلاثاء بعدما ينهي الكشف الطبي.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن يتوقف نشاط إدارة ليفربول هذا الصيف، في انتظار أي تطورات جديدة في سوق الانتقالات.

وقد يرحل بعض اللاعبين عن ليفربول في الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع إدارة ليفربول للتحرك من جديد، وفقا للتقرير.

إلى ذلك، يخضع ميلوس كيركيز مدافع بورنموث للكشف الطبي مع ليفربول صباح الثلاثاء للجزء الثاني من الكشف الطبي تمهيدا لضمه، حسب شبكة ذا أثليتك.

ووصل الدولي المجري إلى المملكة المتحدة قادما من بلجراد مساء الاثنين من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل إتمام انتقاله من بورنموث إلى ليفربول.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 21 عامًا سينضم إلى الريدز مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يوقع الدولي المجري على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

الصفقة ستكون الثالثة لليفربول هذا الصيف، بعد ضم ثنائي باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.

قبل أيام، أوضحت جريدة ديلي ميل أن ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع بورنموث بشأن انتقال ميلوس كيركيز.

ولفت التقرير إلى أن بورنموث تمسك بالحصول على 45 مليون جنيه استرليني في البداية، لكن إدارة ليفربول وصلت بالصفقة إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وأصبح كيركيز قريبا من ليفربول أكثر من أي وقت مضى، بعدما أعلن نادي بورنموث يوم الاثنين تعاقده مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق ستاد رين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث حتى صيف 2030.

وتعد هذه الصفقة تمهيدا لرحيل ميلوس كيركيز من بورنموث إلى ليفربول.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرم وسجل هدفين وصنع 6.

وانضم اللاعب المجري إلى ألكمار الهولندي قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.