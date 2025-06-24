الكوكي.. لاستكمال ما بدأه علي ماهر وسلبية عليه تجنبها ومعلول يعرفه جيدا

أعلن نادي المصري تعيين التونسي نبيل الكوكي مدربا للفريق.

ولا يعد الكوكي غريبا على مدينة بورسعيد، إذ واجه الكوكي رفقة الإفريقي التونسي منافسه المصري في عام 1999 وانتصر فريقه 4-0.

لكن ما هي طريقة لعب الكوكي وأبرز محطاته التدريبية؟

استكمال ما بدأه علي ماهر؟

اعتمد المصري كثيرا على الاستحواذ على الكرة رفقة علي ماهر، وكان على سبيل المثال الفريق الرابع الأكثر استحواذا على الكرة في الدوري المصري بعد بيراميدز والزمالك والأهلي بالترتيب بنسبة 56.1%.

وهذا ما يركز عليه الكوكي في طريقة لعبه حيث الاستحواذ والضغط العالي على دفاع الخصم.

وكانت الصحافة السودانية كشفت عن الحصص التدريبية للكوكي رفقة الهلال من قبل.

ويركز الكوكي دائما على اللعب من لمسة واحدة والتمرير القصير والضغط العالي والسرعة، بالإضافة إلى استهداف استرجاع الكرة في أسرع وقت.

الأمر الذي افتقده المصري بعد رحيل علي ماهر عن تدريبه، والتي ربما يجد من يكمل مشواره وطريقة لعبه التي يعرفها فريق المصري.

وفقد المصري كثيرا من هويته التي صنعها علي ماهر، فعين النادي البورسعيدي التونسي أنيس بوجلبان لكن الفريق لم يلعب بطريقة لعب واضحة حتى رحل وتولى ميمي عبد الرازق تدريب الفريق بشكل مؤقت.

مشكلة وتحدي تجنبها

في التجربة الأخيرة للكوكي مع وفاق سطيف هاجم لاعبيه بعد الخسارة من اتحاد خنشلة.

وقال الكوكي خلال مؤتمر صحفي: "الفريق يواجه مشاكل منذ بداية الموسم وليس من اليوم، علينا مواصلة العمل ثم القيام بإصلاح كبير، من حسن الحظ أنني هنا، ويجب مواصلة العمل".

وأضاف "الثقة كانت غائبة واستقبال الهدف أثر علينا كثيرا، كالعادة الهدف إثر خطأ منا، منحنا الكرة التي بمثابة هدية للمنافس، ثم حاولنا، لكن الصراحة لم نفعل أشياء كبيرة تجعلنا نستحق الفوز".

وواصل "الهزيمة كانت صعبة، اللاعبون لم يظهروا بأداء جيد في الملعب وكانوا خائفين ولم يظهر أحد منهم رغبة في تحمل المسؤولية إلا لاعب أو لاعبين".

وشدد "اللاعبون لم يتمكنوا من تمرير الكرة مرتين أو 3 مرات بشكل متتالي، حققنا نتائج جيدة من قبل، لكن الآن تعرضنا لـ3 هزائم متتالية وهذا يحدث في كرة القدم.

لذلك سيكون تحدي بالنسبة له ولإدارة المصري بأن يتجنب الهجوم على اللاعبين علنيا في الإعلام.

خلافات إدارية

دخل الكوكي في خلافات مع إدارة نادي وفاق سطيف عام 2021.

وحسب موقع الشعب أونلاين الجزائرية فإن الكوكي رفض تقديم استقالته من تدريب الفريق.

وأفاد الموقع أن عضو مجلس إدارة من النادي حاول دفع المدرب إلى تقديم استقالته وأخبره أنه غير مرغوب فيه وطلب منه الرحيل.

ووفقا للموقع فإن الكوكي رفض التفاعل مع هذه الانتقادات وأصر على مواصلة عقده حفاظا على حقوقه إلا في حالة إقالته.

وسبق أن اشتكى الكوكي ناديه وفاق سطيف لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

التمسك بدغموم

تمسك المدرب البالغ من العمر 55 عاما بعد الرحيم دغموم في عام 2021 عندما تواجدا في وفاق سطيف.

ويلعب دغموم الآن في المصري وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن تم اتفاق تجديد عقده لاستمراره في الفريق وسيتم التوقيع بعد عودته من إجازته.

وبالتأكيد سيكون الكوكي أكثر السعداء بتواجد دغموم في فريقه حاليا، إذ رفض رحيله من قبل إلى أحد أندية الدوري التونسي حسب موقع الأوراس.

لاعبون دربهم من قبل

درب الكوكي أكثر من لاعب يعلمهم الجمهور المصري بشكل جيد، وربما أكثر المشهورين هو علي معلول لاعب الأهلي السابق وإلياس جلاسي لاعب المصري السابق.

بالإضافة إلى أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأيضا دغموم كما تم الذكر من قبل.

معلول يعرفه جيدا

يعرفه علي معلول مدربه الكوكي جيدا إذ لعب تحت قيادته في الصفاقسي في أقل من موسمين.

وشارك في 40 مباراة معه خلال موسمي 2010-2011 و2011-2012.

وشهدت هذه الفترة تألق لمعلول إذ سجل 4 أهداف وصنع 11 آخرين خلال 3527 دقيقة لعبها.

في النهاية سنرى طريقة لعب الكوكي رفقة المصري وهل سيكمل على خطى علي ماهر أم ستكون الهوية مختلفة كليا.