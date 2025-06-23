كريستال بالاس يتعاقد مع حارس مرمى آيندهوفن

أعلن نادي كريستال بالاس تعاقده مع حارس المرمى والتر بينيتيز.

وانضم الحارس الأرجنتيني إلى كريستال بالاس في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

ويملك كريستال بالاس كل من مات تيرنر ودين هيندرسون في مركز حراسة المرمى.

ولعب بينيتيز لمدة 3 مواسم مع آيندهوفن بعد انضمامه للفريق في 2022.

صاحب الـ 32 عاما لعب 46 مباراة بقميص آيندهوفن خلال الموسم الماضي وحافظ على نافة شباكه في 10 مباريات.

وتوج بينيتيز خلال فترته مع الفريق الهولندي بالدوري وكأس السوبر مرتين وكأس هولندا مرة.

وسبق لبينيتيز لعب مباراة دولية واحدة مع منتخب الأرجنتين كانت في ودية ضد كوستاريكا عاك 2024.

ويشارك كريستال بالاس في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي.