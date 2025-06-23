تقرير: الهلال يستعد لزيادة عرضه لراتب أوسيمين لضمه

يستعد نادي الهلال لزيادة عرضه لراتب فيكتور أوسيمين لاعب نابولي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي نابولي الهلال

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الهلال سيزيد عرضه لراتب اللاعب النيجيري السنوي من 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو لإقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وكان اللاعب النيجيري قد رفض عرضا من الهلال السعودي لعدم رغبته في ترك كرة القدم الأوروبية، رغم أن الهلال كان سيفعل الشرط الجزائي الخاص في عقده.

وأفادت لا جازيتا ديلو سبورت فإن أوسيمين سينضم إلى المعسكر التحضيري لنابولي في حالة عدم تلقيه أي عرض.

ووفقا للصحيفة فالنادي الجنوبي لن يوافق على أي عرض سوى بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو.

ولا توجد خلافات بين الهلال ونابولي في أمر دفع الشرط الجزائي، إذ يستطيع النادي السعودي تفعيل البند.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.