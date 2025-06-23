مانشستر يونايتد يكشف عن موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 18:19

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد - توتنام

أعلن مانشستر يونايتد موعد عودة الفريق للتدريبات.

وأشار يونايتد إلى أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 7 يوليو المقبل استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وسيخوض الفريق أول مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد يوم 19 يوليو في السويد ضد ليدز يونايتد، قبل أن يواجه فيورنتينا يوم 9 أغسطس.

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وكان مانشستر يونايتد قد أتم صفقة واحدة حتى الآن بالتعاقد مع ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون.

ورحل عن مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم كل من جوني إيفانز وفيكتور لينديلوف وكريستيان إريكسن.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي في المركز الـ 15 برصيد 42 نقطة.

وكان الفريق قد وصل لنهائي الدوري الأوروبي ولكنه خسر من توتنام بهدف دون رد.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة أرسنال يوم الأحد 17 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد
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