مباراة حسم الدوري التنزاني.. طاقم حكام مصري لأكبر دربيات شرق إفريقيا

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

أمين عمر

سيكون أكبر دربيات شرق قارة إفريقيا بصافرة مصرية لأول مرة، وتحت قيادة الدولي أمين عمر لتحديد بطل الدوري لموسم 2024/2025.

أعلنت رابطة الدوري التنزاني لكرة القدم، تعيين طاقم حكام مصري لإدارة دربي دار السلام، عاصمة تنزانيا، بين فريقي سيمبا ويانج أفريكانز.

وسيكون أمين عمر حكما رئيسيا للمباراة، فيما سيعاونه محمود أبو الرجال وسمير سعد محمد كحكمي راية، بجانب وجود أحمد الغندور كحكم رابع.

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وستشهد المباراة كذلك وجود الصومالي علي محمد كمراقب للحكام.

وتقام المباراة على ملعب "بنجامين مكامبا" يوم الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ23 للدوري التنزاني.

وتعد المباراة هي الأخيرة في المسابقة هذا الموسم، إذ لعبت كل الفرق 30 مباراة حتى الآن، ولا يتبقى سوى تلك المباراة التي ستحدد بطل المسابقة.

يانج أفريكانز يحتل صدارة ترتيب الدوري حاليا برصيد 79 نقطة، ومن خلفه سيمبا بفارق نقطة واحدة.

ومع تبقي مباراة واحدة فقط تجمع بين الفريقين، فإن يانج أفريكانز بحاجة إلى الفوز أو التعادل، فيما يحتاج سيمبا للفوز فقط من أجل الظفر باللقب.

الدوري التنزاني سيمبا يانج أفريكانز أمين عمر محمود أبو الرجال أحمد الغندور
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