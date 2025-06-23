مدرب العين: الخسارة بـ5 و6 أهداف؟ كنا نعلم مستوى منافسينا وندرك الفوارق

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 15:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد العين

شدد الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين الإماراتي على أن فريقه كان يعلم الفوارق بينه ومنافسيه يوفنتوس ومانشستر سيتي قبل ملاقاة أي منهما في كأس العالم للأندية.

وخسر العين من يوفنتوس بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، قبل السقوط أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

قال إيفيتش في تصريحات للصحفيين: "عندما تخسر بنتيجتين ثقيلتين بـ5 و6 أهداف نظيفة، فلا يمكننا الحديث عن الرضا".

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وأضاف "كنا نعلم جيدا مستوى منافسينا، وندرك الفوارق بيننا وبينهم".

وواصل "لا يمكننا أن نكون سعداء. ومع ذلك علي أن أشيد بما قدمه الفريق على الصعيد الدفاعي".

وأكمل "ما حدث في الدقائق الأخيرة من لقاء سيتي لم يكن طبيعيا، لقد فقد الفريق تركيزه تماماً بعد الدقيقة 82".

وتابع "فريق سيتي لم يصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول، لقد سجلوا 3 أهداف من كرات ثابتة، لكن في الدقائق الـ10 الأخيرة تغير كل شيء".

وأتم المدرب الصربي "يجب علينا أن نراجع أنفسنا بعد هذه الخسارة ونفهم لماذا حدث ذلك".

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.

10 من 10

لعب بيب جوارديولا مباراته العاشرة في كأس العالم للأندية ونجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

وخاض جوارديولا كأس العالم للأندية رفقة فرق كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

ولم يتعادل أو يخسر جوارديولا أي مباراة في تاريخ مشاركاته في البطولة حتى الآن.

ثلاثي مصري

شهدت المباراة تواجد ثلاثي مصري بملعب مواجهة مانشستر سيتي ضد العين الإماراتي.

إذ لعب رامي ربيعة مدافع العين بالتشكيل الأساسي وخاض المباراة بأكملها.

بينما تواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ولم يشارك في أي دقيقة باللقاء.

وأخيرا تواجد محمود عاشور الحكم المصري حكما لتقنية الفيديو.

وتدخل محمود عاشور مرة واحدة في المباراة عندما استدعى مصطفى غربال لاحتساب ركلة جزاء على رامي ربيعة بعد تدخل ضد مانويل أكانجي.

خروج عربي

ودع الثنائي العربي العين والوداد منافسات البطولة من دور المجموعات قبل الجولة الختامية.

ويواجه العين فريق الوداد مساء الخميس المقبل في الجولة الختامية بحثا عن الانتصار الوحيد لكل منهما.

أما مانشستر سيتي فيواجه يوفنتوس من أجل صراع حسم الصدارة والابتعاد عن ريال مدريد في ثمن النهائي.

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