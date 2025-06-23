مدرب العين: الخسارة بـ5 و6 أهداف؟ كنا نعلم مستوى منافسينا وندرك الفوارق

شدد الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين الإماراتي على أن فريقه كان يعلم الفوارق بينه ومنافسيه يوفنتوس ومانشستر سيتي قبل ملاقاة أي منهما في كأس العالم للأندية.

وخسر العين من يوفنتوس بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، قبل السقوط أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

قال إيفيتش في تصريحات للصحفيين: "عندما تخسر بنتيجتين ثقيلتين بـ5 و6 أهداف نظيفة، فلا يمكننا الحديث عن الرضا".

وأضاف "كنا نعلم جيدا مستوى منافسينا، وندرك الفوارق بيننا وبينهم".

وواصل "لا يمكننا أن نكون سعداء. ومع ذلك علي أن أشيد بما قدمه الفريق على الصعيد الدفاعي".

وأكمل "ما حدث في الدقائق الأخيرة من لقاء سيتي لم يكن طبيعيا، لقد فقد الفريق تركيزه تماماً بعد الدقيقة 82".

وتابع "فريق سيتي لم يصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول، لقد سجلوا 3 أهداف من كرات ثابتة، لكن في الدقائق الـ10 الأخيرة تغير كل شيء".

وأتم المدرب الصربي "يجب علينا أن نراجع أنفسنا بعد هذه الخسارة ونفهم لماذا حدث ذلك".

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.