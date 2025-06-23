أثليتك: كيركيز يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - بورنموث

يخضع ميلوس كيركيز مدافع بورنموث للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين تمهيدا لضمه، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن اللاعب يستعد للسفر إلى المملكة المتحدة قادما من بلجراد من أجل الخضوع للفحص الطبي يوم الاثنين قبل إتمام انتقاله من بورنموث إلى ليفربول.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعلن ليفربول عن الصفقة يوم الثلاثاء.

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الظهير الأيسر البالغ من العمر 21 عامًا سينضم إلى الريدز مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يوقع الدولي المجري على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

الصفقة ستكون الثالثة لليفربول هذا الصيف، بعد ضم ثنائي باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.

قبل أيام، أوضحت جريدة ديلي ميل أن ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع بورنموث بشأن انتقال ميلوس كيركيز.

ولفت التقرير إلى أن بورنموث تمسك بالحصول على 45 مليون جنيه استرليني في البداية، لكن إدارة ليفربول وصلت بالصفقة إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وأصبح كيركيز قريبا من ليفربول أكثر من أي وقت مضى، بعدما أعلن نادي بورنموث يوم الاثنين تعاقده مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق ستاد رين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث حتى صيف 2030.

An AFC Bournemouth signing graphic for Adrien Truffert's arrival from Ligue 1 club Stade Rennais.

وتعد هذه الصفقة تمهيدا لرحيل ميلوس كيركيز من بورنموث إلى ليفربول.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

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وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرم وسجل هدفين وصنع 6.

وانضم اللاعب المجري إلى ألكمار الهولندي قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

ميلوس كيركيز ليفربول بورنموث
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