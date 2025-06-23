الرياضية: جناح الاتفاق على وشك العودة إلى إنجلترا

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الاتفاق منحت الضوء الأخضر لانتقال الجامايكي ديماراي جراي جناح الفريق إلى نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن اللاعب حصل على الضوء الأخضر بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي ببيع عقد بشكل كامل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف التقرير أن الصفقة تضمنت حصول الاتفاق على مبلغ مالي لم يُعلن عنه، إضافة إلى بند آخر يتيح للنادي الحصول على نسبة 20% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للجناح الجامايكي.

وسيلعب برمنجهام في دوري القسم الثاني الموسم المقبل بعد تأهله من القسم الثالث كمتصدر للمسابقة.

وكان جراي - 28 عامًا - قد انضم إلى الاتفاق في سبتمبر 2023 قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.

ووقّع حينها عقدًا يمتد لأربع مواسم حتى عام 2027.

وارتدى قميص الفريق في 48 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 5.

وفي الموسم المنصرم شارك خلال 23 مباراة منها 22 بالدوري السعودي، وواحدة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.