لاعب باتشوكا: وصفت روديجر بـ"الجبان" فقط.. ومدربه: يمكنني القول إن هذا لم يحدث

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

كابرال مع روديجر

دافع جوستافو كابرال قائد باتشوكا المكسيكي، عن نفسه بعد اتهام أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد بتوجيه كلمات عنصرية له.

وحقق ريال مدريد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد على حساب باتشوكا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة.

واشتبك المدافع الدولي مع جوستافو جوستافو كابرال لاعب باتشوكا وأتهمه بتوجيه إهانة عنصرية للحكم رامون أباتي قبل نهاية المباراة واستمر الأمر ما بعد إطلاق صافرة النهاية.

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وردا على ذلك، قال جوستافو كابرال: "الحكم أشار بالعنصرية ولكنني واصلت تكرار ما قلته طوال الوقت (جبان)، ولم يكن هناك أي عنصرية، وصفته بالجبان اللعين، كما نقول في الأرجنتين، هذا كل شيء".

وأضاف "لا مانع من قول ذلك، إنها مجرد كلمة، لا نية لها غير ذلك."

وأكمل "كان زملائي وزملاؤهم بجانبي مباشرة، كنتُ أُكرر نفس الكلام مرارًا وتكرارًا."

وأتم "كان شجارا، اصطدمنا، وقال إنني ضربته بيدي، ثم نشب جدال، فأشار الحكم بعلامة عنصرية، في الأرجنتين، نقول "كاجون دي ميردا" (وهي لفظ نابي يستخدم لوصف شخص ما بالجبن)، وكنت أقول له الشيء نفسه طوال الوقت

من جهته، رد خايمي لوزانو المدير الفني لباتشوكا المكسيكي على الواقعة "لم نتحدث عن هذا الأمر في غرفة الملابس، ولم تتح لي الفرصة للتحدث مع كابرال، لذلك لا يمكنني تقديم أي تفسير أو تبرير في الوقت الحالي".

وأضاف "العنصرية لا مكان لها في كرة القدم، ولا شيء يُبرر هذا النوع من السلوك، ولكن بمعرفتي بـ جوستافو كابرال يُمكنني القول إن هذا لم يحدث من قبل، لا معه ولا مع أي من لاعبينا في هذه البطولة، وأتحمل مسؤولية قائد فريقي".

واشتبك المدافع الدولي مع جوستافو جوستافو كابرال لاعب باتشوكا وأتهمه بتوجيه إهانة عنصرية للحكم رامون أباتي قبل نهاية المباراة واستمر الأمر ما بعد إطلاق صافرة النهاية.

وعقد أباتي يده مفعَلا بروتوكول للتحقيق في الأمر عقب نهاية اللقاء.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حملته "لا للعنصرية" في مايو 2024 والتي تستهدف " لتمكين اللاعبين ومسؤولي الفرق والحكام من اتخاذ موقف ضد العنصرية."

اللاعب الذي يتعرض لإهانة عنصرية يشير بتقاطع أيديه عند المعصمين إلى الحكم، مما يدفع الحكم إلى بدء الإجراء المكون من ثلاث خطوات.

الخطوة 1 - إيقاف المباراة

من الحكم: إذا لاحظ الحكم أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيستخدم إشارة "لا للعنصرية" للإشارة إلى الحادثة.

من اللاعب: يستخدم اللاعب الذي يتعرض للإساءة إشارة "لا للعنصرية" لإبلاغ الحكم أو القائد أو مسؤول الفريق بالحادثة.

مراقب المباراة: إذا لاحظ مسؤول المباراة أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيُبلغ الحكم بضرورة إيقاف المباراة.

وفي الـ 3 حالات يقرر الحكم إيقاف المباراة من عدمه.

الخطوة 2 - تعليق المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يُوقف الحكم المباراة ويأمر الفريقين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس. يُعلن في الملعب عن سبب إيقاف المباراة، وفي حال استمرار الحادث، تُلغى المباراة.

الخطوة 3 – إلغاء المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يلغي الحكم المباراة. ولن يتم ذلك إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء، وعندما يكون الإلغاء آمنا.

روديجر كابرال باتشوكا ريال مدريد
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