مدرب مغربي يخلف ريبيرو في تدريب أورلاندو بايرتس

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

عبد السلام وادو - المغرب

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي تعيين المغربي عبد السلام وادو كمدير فني للفريق.

وادو سيخلف الإسباني جوسيه ريبيرو الذي ذهب لتدريب الأهلي قبل أسابيع.

سيتولى الدولي المغربي السابق تدريب أورلاندو قبل بداية الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
سيميوني يثق بقدرات أتليتكو مدريد في الفوز على بوتافوجو بفارق 3 أهداف جوارديولا يكشف سرا عن إتشيفيري بعد هدفه الرائع ضد العين المعجزة اكتملت.. سامبدوريا مستمر في الدرجة الثانية الإيطالية بعد 65 دقيقة الكأس الذهبية - المكسيك تتصدر المجموعة وتواجه السعودية في ربع النهائي

ومن المقرر أن يصل وادو إلى جنوب إفريقيا خلال أيام من أجل تقديمه لوسائل الإعلام.

Image

على أن يبدأ الفريق استعداده للموسم الجديد يوم 27 يونيو.

وأوضح النادي أن الرباعي ماندلا نسيكازي وهيلمي جيلديتش ورايان جاكوبس وتيرون دامونز سيعاون وادو.

وارتدى وادو قميص المغرب في 68 مباراة دولية، وخاض عدة تجارب تدريبية.

عبد السلام وادو أورلاندو بايرتس
نرشح لكم
ثلاثية تاريخية تقترب.. نهضة بركان إلى نهائي كأس العرش بعد تخطي المغرب التطواني مدرب الوداد: هناك إيجابيات رغم الخسارة من يوفنتوس.. ونواجه العين من أجل الفوز فيفا يعلن حضور أكثر من مليون مشجع مباريات كأس العالم للأندية حتى الآن وفاة 3 مشجعين في حادث الدوري الجزائري اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل مدرب الوداد: نريد الفوز ضد يوفنتوس ثم التأهل.. وأدركنا إمكانياتنا ولا مستحيل مدرب صنداونز: دورتموند سيتذكر تلك المباراة لفترة طويلة المولودية بطلا للدوري الجزائري.. وأحداث مؤسفة في المدرجات تُلغي مراسم التتويج
أخر الأخبار
الهلال والترجي في الصدارة.. ماذا حققت الفرق العربية من الجوائز المالية بكأس العالم للأندية 25 دقيقة | كأس العالم للأندية
أثليتك: كيركيز يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين 28 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: جناح الاتفاق على وشك العودة إلى إنجلترا 36 دقيقة | ميركاتو
لاعب باتشوكا: وصفت روديجر بـ"الجبان" فقط.. ومدربه: يمكنني القول إن هذا لم يحدث 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
ألونسو: روديجر شكا من العنصرية ونحن نصدقه 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
ليكيب: سان جيرمان يغلق الباب أمام رحيل باركولا رغم عروض بايرن وأرسنال وتشيلسي ساعة | ميركاتو
فريق أمريكي يوضح موقفه من ضم توماس مولر ساعة | ميركاتو
تقرير: ليفركوزن لا يمانع انتقال تشاكا إلى ميلان ولكن ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب 4 نقل مبابي إلى المستشفى
/articles/507824/مدرب-مغربي-يخلف-ريبيرو-في-تدريب-أورلاندو-بايرتس