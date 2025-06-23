مدرب مغربي يخلف ريبيرو في تدريب أورلاندو بايرتس
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 11:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي تعيين المغربي عبد السلام وادو كمدير فني للفريق.
وادو سيخلف الإسباني جوسيه ريبيرو الذي ذهب لتدريب الأهلي قبل أسابيع.
سيتولى الدولي المغربي السابق تدريب أورلاندو قبل بداية الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يصل وادو إلى جنوب إفريقيا خلال أيام من أجل تقديمه لوسائل الإعلام.
على أن يبدأ الفريق استعداده للموسم الجديد يوم 27 يونيو.
وأوضح النادي أن الرباعي ماندلا نسيكازي وهيلمي جيلديتش ورايان جاكوبس وتيرون دامونز سيعاون وادو.
وارتدى وادو قميص المغرب في 68 مباراة دولية، وخاض عدة تجارب تدريبية.
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