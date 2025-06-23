رئيس سانتوس يتحدث عن مستقبل نيمار.. وموقفه من كأس العالم للأندية

كشف مارسيلو تيكشيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي أن مفاوضات التجديد مع نيمار شهدت تقدما كبيرا، وأبدى رأيه في مشاركة اللاعب بكأس العالم للأندية بقميص فلومينينسي مثلما صرّح من قبل.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وسبق أن كشف نيمار أنه كان قريبا من المشاركة في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بقميص فلومينينسي.(طالع التفاصيل)

وقال رئيس نادي سانتوس البرازيلي لـ راديو بانديرانتيس: "نُجري محادثات مع ممثلي نيمار. إنها خطوة للأمام، ونحرز تقدما كبيرا في المفاوضات الجديدة، ونقترب جدا من التوصل إلى اتفاق جديد يسمح لنيمار بالبقاء لفترة جديدة".

وأضاف "نأمل إتمام التعاقد في أقرب وقت ممكن. لا يمكن التسرع في ذلك، أنا متفائل جدا بنتيجة إيجابية. الوضع مختلف عن الفترة الأخيرة".

وعن تصريح نيمار بشأن اللعب مع فلومينينسي بكأس العالم للأندية، أجاب قائلا: "لا أرى أي مشكلة، ينص تعاقده على أنه يمكنه الرحيل للعب في البطولة، من المهم لسانتوس ونيمار أن يشارك في كأس العالم. أن يكون محط الأنظار في بطولة دولية بالغة الأهمية. اتُخذ القرار بالعكس ليتمكن من تحسين لياقته البدنية خلال تلك الفترة".

وواصل "كان سيشارك في كأس العالم ويعود إلى سانتوس. لم يكن هناك بديل سوى الانتقال إلى فلومينينسي. كان هذا هو العرض الوحيد المطروح. أبلغت رئيس فلومينينسي بهذا الأمر، فقال إنه موافق".

وأتم "تربطني علاقة ممتازة برئيس فلومينينسي. طلبت منه التحدث إلى نيمار، لم يكن هناك أي مجال لانتقاله إلى نادي آخر في ريو دي جانيرو. كان الحل الوحيد هو مشاركته في كأس العالم والعودة".

وينتهي عقد نيمار مع ناديه البرازيلي سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

ويسعى نادي سانتوس لتجديد تعاقد نيمار لمدة موسم جديد.

ولم يغلق نيمار الباب أمام إمكانية عودته لأوروبا وهو خيار مستبعد حاليا وفقا للشبكة البرازيلية.

وأشار التقرير إلى أن نيمار لم يوقع على عقود التجديد بالفعل لكنه أعطى كلمته للنادي حول عدم التفاوض بعد مع أي فريق آخر في البرازيل وأنه مستمر مع سانتوس.

وكشف التقرير إلى أن سانتوس سيتعين عليه دفع 85 مليون ريال برازيلي على أقساط لشركة المسؤولة عن النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.