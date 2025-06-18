نيمار: كنت قريبا من الانضمام إلى فلومينينسي للمشاركة في كأس العالم للأندية

كشف نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي سانتوس أنه كان قريبا من المشاركة في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وقال نيمار في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "كنت قريبا جدا من الانضمام إلى فلومينينسي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية لكني قررت البقاء مع سانتوس".

وأضاف "فضلت البقاء في سانتوس للتعافي فأنا لست جاهزا تماما بعد وأريد أن أكون في أفضل حالاتي في أسرع وقت ممكن".

وينتهي عقد نيمار مع ناديه البرازيلي سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

ويسعى نادي سانتوس لتجديد تعاقد نيمار لمدة موسم جديد.

ولم يغلق نيمار الباب أمام إمكانية عودته لأوروبا وهو خيار مستبعد حاليا وفقا للشبكة البرازيلية.

وأشار التقرير إلى أن نيمار لم يوقع على عقود التجديد بالفعل لكنه أعطى كلمته للنادي حول عدم التفاوض بعد مع أي فريق آخر في البرازيل وأنه مستمر مع سانتوس.

وكشف التقرير إلى أن سانتوس سيتعين عليه دفع 85 مليون ريال برازيلي على أقساط لشركة المسؤولة عن النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.