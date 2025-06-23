ثلاثية تاريخية تقترب.. نهضة بركان إلى نهائي كأس العرش بعد تخطي المغرب التطواني

اقترب فريق نهضة بركان من تحقيق ثلاثية تاريخية عقب تأهله إلى نهائي كأس العرش المغربي.

وتغلب نهضة بركان على المغرب التطواني في نصف نهائي كأس العرش بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان نهضة بركان قد توج بلقبي الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه والكونفدرالية.

نهضة بركان يواجه أولمبيك آسفي في المباراة النهائية الذي حسم تأهله على حساب اتحاد تواركة بهدف دون رد، في مباراة المربع الذهبي.

ولم يحدد الاتحاد المغربي موعد المباراة النهائية أو مكان إقامتها حتى الآن.

وافتتح أسامة المليوي التسجيل لصالح نهضة بركان في ختام الشوط الأول.

بينما نجح الثنائي ماتيوس باربوسا وعماد الرياحي الهدفين الثاني والثالث.