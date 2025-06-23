انتهت كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي (6)-(0) العين.. نهاية المباراة

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 03:53

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد العين

يواجه مانشستر سيتي فريق العين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية.

وتغلب مانشستر سيتي في مباراة الافتتاح على الوداد بهدفين دون مقابل بينما خسر العين أمام يوفنتوس بخمسة أهداف دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق89 جوووووول ريان شرقي يفتتح أهدافه

ق83 جووووول أوسكار بوب يضيف الخامس

ق72 جووووول جوندوجان يسجل الرابع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول هالاند يسجل الثالث

ق49 غربال يحتسب ركلة جزاء على ربيعة

ق48 محمود عاشور يستدعي مصطفى غربال لشكوك بركلة جزاء على رامي ربيعة بعد تدخل على مانويل أكانجي.

ق41 هالاند يهدر الهدف الثالث بتسديدة بقدمه اليسرى

ق32 جفارديول يحول الركنية بالرأس ولكن القائم ينقذ العين

ق28 هالاند يضغط على المدافع ويهدر الثالث

ق27 جووووول إتشيفيري يسجل الثاني لمانشستر سيتي

ق15 التعادل يضيع بعد تسديدة من نسيم الشاذلي وتصدي من أورتيجا

ق8 جووووول رائع من جوندوجان بتسديدة ساقطة داخل المرمى

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية مانشستر سيتي العين
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