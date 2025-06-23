كرة يد - الاتحاد المصري يقدم باسكوال يوم الأربعاء

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 02:45

كتب : FilGoal

تشافي باسكوال - كرة يد

أتم اتحاد كرة اليد المصري برئاسة خالد فتحي اتفاقه مع الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لقيادة منتخب مصر.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اتفاق مع خافيير باسكوال لقيادة منتخب مصر. (مزيد من التفاصيل)

ويعقد الاتحاد المصري مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء المقبل يوم 25 يونيو الجاري بمجمع صالات استاد القاهرة لتقديم المدرب الإسباني.

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المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.

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