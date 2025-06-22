الزمالك يعلن التعاقد مع نايكي لتوريد الملابس الرياضية لكافة الفرق في النادي

الأحد، 22 يونيو 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

الزمالك يتعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع شركة نايكي الأمريكية لتوريد الملابس الرياضية لكافة فرقه في مختلف الألعاب.

وكشف النادي أن العقد يمتد لمدة 3 أعوام.

وكان FilGoal.com أوضح في وقت سابق توصل الزمالك لاتفاق مع نايكي لتوريد الملابس لفرقه لمدة 3 سنوات (طالع التفاصيل).

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وأوضح النادي في بيانه أنه لن يتحمل أي أعباء مالية طوال مدة التعاقد.

ووفقا لبيان النادي فمن المقرر إعلان الزي الرسمي الجديد للفريق خلال الأيام المقبلة.

وتعاقبت أكثر من شركة في السنوات الأخيرة على توريد قمصان الأبيض في مشاركاته المحلية والقارية من قبل.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر الموسم المنقضي بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحسم المركز الثالث في الدوري المصري خلف الأهلي وبيراميدز، كما ودع الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وخسر نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي بركلات الترجيح وفاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بنفس الطريقة.

الزمالك الدوري المصري نايكي
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