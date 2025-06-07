خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل

توصل الزمالك لاتفاق مع شركة نايكي الأمريكية على توريد ملابس الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com ففي حال الوصول لاتفاق نهائي وإبرام العقود سيبدأ التعاقد بدءا من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع شركة ZAT للملابس الرياضية على فسخ التعاقد بين الطرفي بشكل ودي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد وقع عقود الاتفاق مع شركة ZAT في العام الماضي وكان يمتد لمدة 3 مواسم.

وتعاقبت أكثر من شركة في السنوات الأخيرة على توريد قمصان الأبيض في مشاركاته المحلية والقارية من قبل.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر الموسم المنقضي بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحسم المركز الثالث في الدوري المصري خلف الأهلي وبيراميدز، كما ودع الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وخسر نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي بركلات الترجيح وفاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بنفس الطريقة.