وفاة 3 مشجعين في حادث الدوري الجزائري

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه بسبب التدافع عقب مباراة مولودية الجزائر مع فريق المجرة.

وتوج فريق مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة قوية مع شبيبة القبائل، إذ حصد المولودية اللقب بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع فريق المجرة سلبيا.

المباراة شهدت أحداثا مؤسفة بعد سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه بسبب التدافع، مما أدى إلى إلغاء مراسم تتويج فريق المولودية

ليتم تأجيل مراسم التتويج إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

حسب وزارة الصحة فقد استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت ثلاث وفيات.

كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابًا.

بعد الفوز وصل المولودية إلى النقطة 58 بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، ويشارك كلاهما في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بينما يشارك شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث في بطولة الكونفدرالية.

ويعد اللقب هو التاسع لفريق مولودية الجزائر في الدوري.