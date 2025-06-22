اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

الأحد، 22 يونيو 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا الجديد

أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأسماء الأندية الـ4 المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وأفاد اتحاد الكرة عبر موقعه أنه أخطر كاف بمشاركة الأهلي وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

كمتصدر ووصيف لمسابقة الدوري المصري في الموسم الماضي 2024- 2025.

فيما يشارك الزمالك بصفته بطل كأس مصر، والمصري صاحب المركز الرابع في جدول الدوري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

قبل أيام، أعلن كاف مواعيد بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ومواعيد فترات القيد.

وتبدأ البطولات القارية في سبتمبر، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الإفريقي المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

الذهاب: 19 - 21 سبتمبر

الإياب: 26 - 28 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

17 - 19 أكتوبر

24 - 26 أكتوبر

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بينم 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026

كاف الأهلي بيراميدز الزمالك المصري دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
وفاة 3 مشجعين في حادث الدوري الجزائري مدرب الوداد: نريد الفوز ضد يوفنتوس ثم التأهل.. وأدركنا إمكانياتنا ولا مستحيل مدرب صنداونز: دورتموند سيتذكر تلك المباراة لفترة طويلة المولودية بطلا للدوري الجزائري.. وأحداث مؤسفة في المدرجات تُلغي مراسم التتويج دورتموند يتفادى مفاجأة صنداونز بفوز في لقاء الـ 7 أهداف انتهت مونديال للأندية - صنداونز (3)-(4) دورتموند.. انتصار مثير بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية - ريال مدريد (0)-(0) باتشوكا.. تصديان رائعان 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: موناكو يتوصل لاتفاق لضم بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
ألفاريز: علينا الحذر من بوتافوجو الذي حقق انتصارات مبهرة في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
ضربة لورش لا تكفي.. يوفنتوس يحسم تأهله برباعية في مرمى الوداد ساعة | كأس العالم للأندية
دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس ساعة | كرة السلة الأمريكية
الزمالك يعلن التعاقد مع نايكي لتوريد الملابس الرياضية لكافة الفرق في النادي ساعة | الدوري المصري
ستونز: متحمس لمواجهة العين لحسم التأهل في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد – تغيير وحيد بتواجد جولر ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب 4 نقل مبابي إلى المستشفى
/articles/507739/اتحاد-الكرة-يخطر-كاف-بالأندية-المشاركة-في-البطولات-الإفريقية-الموسم-المقبل