جون ستونز يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي

الأحد، 22 يونيو 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

جون ستونز - مانشستر سيتي وأرسنال

أكد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي رغبته في البقاء مع الفريق السماوي المواسم المقبلة.

وانتشرت تقارير حول رغبة سيتي في التخلص من ستونز ضمن قائمة من اللاعبين المرجح مغادرتهم هذا الصيف.

وقال ستونز في تصريحات لشبكة ESPN: "أنا هنا مع مانشستر سيتي، أريد البقاء، أحب هذا المكان".

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وأضاف "أنا هنا لمساعدة الفريق، ولا أعلم ما قيل أو تكهن به البعض".

وغاب ستونز عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابات.

وتابع "في الموسم المنصرم كان الأمر محبطا بالنسبة لي، كان الوضع صعبًا للغاية على المستوى النفسي".

وأتم "لقد استرجعت لياقتي البدنية، وأشعر أنني في حالة رائعة، وأنا متحمس للانطلاق من جديد".

ويتواجد الدولي الإنجليزي مع فريقه في الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد سيتي لملاقاة العين الإماراتي فجر الاثتين في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

قبل هذه المباراة قال بيب جوارديولا عن ستونز في مؤتمر صحفي "كل ما أريده من جون أن يستعيد لياقته البدنية، موهبته وقدرته ستفعل ما بعد ذلك".

وكان زملاء عمر مرموش قد فازوا على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وتضم المجموعة مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين والوداد.

جون ستونز مانشستر سيتي
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