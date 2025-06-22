هاجم ريفر بليت ولم يفز.. مونتيري يعزز حظوظه في التأهل بتعادل سلبي

عزز مونتيري المكسيكي حظوظه في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بتعادل سلبي ضد ريفر بليت الأرجنتيني.

وحسم التعادل السلبي مواجهة مونتيري ضد ريفر بليت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.

وحافظ ريفر بليت على الصدارة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الختامية.

أما مونتيري فعزز حظوظه في التأهل بعدما رفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، قبل مواجهة أوراوا ريدز الياباني متذيل الترتيب بلا نقاط.

وشهد اللقاء مشاركة سيرجيو راموس لاعب مونتيري في المباراة كاملة، وكان الإسباني صاحب هدف الفريق المكسيكي الوحيد بالنسخة الحالية حتى الآن.

وكان ريفر بليت الأخطر طوال المباراة والأقرب للتسجيل لولا براعة أندرادا حارس مرمى مونتيري الذي أنقذ مرمى فريقه من أكثر من هدف.

بينما فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت فلم يتلق سوى تسديدتين فقط طوال المباراة على مرماه.

وأهدر بيريز هدفا محققا لصالح ريفر بليت في الدقيقة 47 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حرم أندرادا حارس مونتيري هدفا محققا في الدقيقة 67.

وتعرض كاستانو للطرد في الدقيقة 91 ليلعب ريفر بليت منقوصا في الوقت بدل من الضائع.

وبذلك يغيب الثلاثي بيريز وجالوبو وكاستانو عن مواجهة ريفر بليت ضد إنتر في الجولة الختامية.

حظوظ مونتيري

لا بديل عن الفوز لفريق مونتيري في الجولة الختامية من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.

وحال حقق أحد فريقي إنتر أو ريفر بليت الفوز على الآخر، يحسم وقتها مونتيري تأهله في المركز الثاني بينما يودع الخاسر من إنتر وريفر بليت البطولة.

أما في حال فوز مونتيري مع نهاية مواجهة إنتر وريفر بليت بالتعادل فسيتم للجوء للمواجهات المباشرة بين الثلاثي.

وقتها يحتاج مونتيري لنهاية تلك المواجهة بالتعادل السلبي ليصعد رفقة إنتر، أما إذا انتهت بنتيجة 2-2 أو أكثر فيصعد وقتها إنتر رفقة ريفر بليت.

وحال حسم التعادل بهدف بين إنتر وريفر بليت سيتساوى مونتيري مع الفريق الأرجنتيني في كل شيء ووقتها يتم اللجوء لقاعدة اللعب النظيف.

الجولة الأخيرة

تقام منافسات الجولة الختامية في الرابعة من فجر الخميس المقبل.

ويواجه إنتر فريق ريفر بليت، بينما يلعب مونتيري أمام أوراوا في نفس التوقيت.

وتأكد خروج أوراوا وعدم تأهله إلى ثمن النهائي.