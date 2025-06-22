ماتيرارزي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية

الأحد، 22 يونيو 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

وصف ماركو ماتيرارزي لاعب إنتر ومنتخب إيطاليا السابق محمد صلاح نجم ليفربول بالأسطورة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال المدافع الإيطالي السابق عبر MBC مصر 2: "محمد صلاح أسطورة وكنت أعرفه منذ كان في إيطاليا عندما ارتدى قميص روما".

وأضاف "افتقدنا واحدا من أفضل لاعبي العالم عند رحيله لليفربول، سجل الكثير من الأهداف للريدز وهو أمر ليس سهلا بتسجيل هذا الكم".

وأكمل "الكرة الذهبية تُمنح لأفضل لاعب، ولعبت مع أفضل لاعب في 2010 وكان يستحق الكرة الذهبية وهو شنايدر لكنه لم يفز بالجائزة".

وأتم "ربما يستحق صلاح الفوز بالجائزة هذا العام ولكن لم يصل إليها بعد، وبالنسبة لي أود وضع اسمه في قائمة أفضل اللاعبين".

وسبق أن أوضح صلاح في حوار مع haytersTV بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي: "أعتقد أن الفوز بالكرة الذهبية سيعني لي وللناس في بلدي الكثير، حققت موسما قويا، فإذا نجحت في الفوز بها أو لم أنجح فالأمر لن يكون بيدي، بذلت ما في وسعي هذا الموسم بتحقيق هذه الأرقام من الأهداف والمساهمات، ونجحنا في الفوز بالدوري الإنجليزي، وأتمنى أن يساعد ذلك في الفوز بها، لنرى ما سيحدث".

وأكمل "أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أحقق فيها لقب الهداف وأفضل لاعب والفوز بالدوري الإنجليزي".

وعن التتويج بالدوري الإنجليزي رد: "دائما الألقاب الفردية هامة لي وأضع طموحات لنفسي، ولكن الأهم هو الفوز بالبطولات الكبرى، ورأى الجمهور ذلك عند تتويجنا بلقب الدوري الإنجليزي فهي اللحظة الأفضل مع النادي".

وأنهى صلاح الموسم الجاري بلقب الدوري الإنجليزي وجائزتي أفضل هداف وصاحب أفضل تمريرات حاسمة، كما سيطر على الجوائز الفردية في المسابقة.

محمد صلاح ماركو ماتيرازي الكرة الذهبية
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