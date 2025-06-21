دورتموند يتفادى مفاجأة صنداونز بفوز في لقاء الـ 7 أهداف

تفادى بوروسيا دورتموند الألماني المفاجآت في كأس العالم للأندية وفاز بنتيجة 4-3 على صنداونز الجنوب إفريقي.

وتقدم صنداونز بهدف ورد دورتموند برباعية وقلص الفريق الجنوب إفريقي الفارق بهدفين لم يكفيا للعودة في اللقاء.

ولم تخسر الفرق الأوروبية خلال مبارياتها الـ 7 ضد الإفريقية في كاس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.

الفوز رفع رصيد دورتموند لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي المرتقب مع أولسان الكوري الجنوبي.

فيما ظل صنداونز ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لقاء فلومينينسي في الجولة الأخيرة.







































وصف المباراة

بدأ صنداونز مهاجما وباحثا عن الهدف الأول فأهدر ماتيوس فرصة التقدم بعد مراوغة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 منعها جريجور كوبل حارس الفريق الألماني.

وفي الدقيقة 11 توغل لوكاس ريبيرو من قبل منتصف الملعب واستغل ثغرة في عمق دفاع دورتموند وانفرد وسدد مسجلا الهدف الأول بمجهود فردي.

وأصبح صنداونز أول فريق إفريقي يتقدم على فريق أوروبي في كأس العالم للأندية منذ الرجاء المغربي ضد ريال مدريد في نسخة 2000.

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لكن خطأ دفاعي من رونوين ويليامز أعاد دورتموند لأجواء اللقاء، إذ مرر لفيليكس نيميشا الذي لم يرفض الهدية وسجل في الشباك في الدقيقة 16 من لمسة واحدة.

قلب الفريق الألماني الطاولة برأسية سيرهو جيراسي بعد عرضية يوليان براندت في الشباك في الدقيقة 34.

وأصبح الغيني أفضل هداف إفريقي في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 35 هدفا متفوقا على محمد صلاح صاحب الـ 34 هدفا.

ومن استلام رائع على الصدر وتسديدة على الطائر دوّن جوب بيلينجهام أول أهدافه بقميص بوروسيا دورتموند في الدقيقة 45.

وسجل جوب أول هدف له مع فريقه الجديد بعد 75 دقيقة، بينما احتاج شقيقه الأكبر جود 30 دقيقة فقط للتسجيل في 2023.

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شوط أول بدأ إفريقيا وانتهى بتقدم أوروبي.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند بين شوطي اللقاء تغريدة تفيد بوجود لاعبي دكة البدلاء خلال الشوط الأول داخل غرفة الملابس لتفادي ارتفاع درجات الحرارة، في مشهد غير معتاد.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ — Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025

في الشوط الثاني كانت البداية هادئة، وأضاف خوليسو موداو الهدف الرابع لدورتموند بالخطأ في مرماه بعدما حوّل عرضية سيفنسون في شباكه في الدقيقة 59.

وسرعان ما قلص إكرام راينريز الفارق في الدقيقة 62 برأسية بعد متابعة لكرته التي ارتدت من القائم الأيمن لكوبل لتصبح النتيجة 4-2.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد بفضل التغييرات وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الدقيقة 90 ضغط لاعبي صنداونز على وسط ملعب دورتموند واستخلصوا الكرة لتصل ليبو موثيبا الذي سجل هدفا ثالثا لبرازيل إفريقيا لكنه لم يكن كافيا ليخسر دورتموند بنتيجة 4-3.

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