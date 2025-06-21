دورتموند يتفادى مفاجأة صنداونز بفوز في لقاء الـ 7 أهداف

السبت، 21 يونيو 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

تفادى بوروسيا دورتموند الألماني المفاجآت في كأس العالم للأندية وفاز بنتيجة 4-3 على صنداونز الجنوب إفريقي.

وتقدم صنداونز بهدف ورد دورتموند برباعية وقلص الفريق الجنوب إفريقي الفارق بهدفين لم يكفيا للعودة في اللقاء.

ولم تخسر الفرق الأوروبية خلال مبارياتها الـ 7 ضد الإفريقية في كاس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.

أخبار متعلقة:
تقرير: أستون فيلا يعمل على التعاقد مع ميسون ماونت مالكوم: ستشاهدون نسخة مختلفة مني أمام سالزبورج بعد قرار رحيله.. سكاي: نابولي يبدأ مفاوضاته كييزا لضمه

الفوز رفع رصيد دورتموند لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي المرتقب مع أولسان الكوري الجنوبي.

فيما ظل صنداونز ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لقاء فلومينينسي في الجولة الأخيرة.

وصف المباراة

بدأ صنداونز مهاجما وباحثا عن الهدف الأول فأهدر ماتيوس فرصة التقدم بعد مراوغة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 منعها جريجور كوبل حارس الفريق الألماني.

وفي الدقيقة 11 توغل لوكاس ريبيرو من قبل منتصف الملعب واستغل ثغرة في عمق دفاع دورتموند وانفرد وسدد مسجلا الهدف الأول بمجهود فردي.

وأصبح صنداونز أول فريق إفريقي يتقدم على فريق أوروبي في كأس العالم للأندية منذ الرجاء المغربي ضد ريال مدريد في نسخة 2000.

لكن خطأ دفاعي من رونوين ويليامز أعاد دورتموند لأجواء اللقاء، إذ مرر لفيليكس نيميشا الذي لم يرفض الهدية وسجل في الشباك في الدقيقة 16 من لمسة واحدة.

قلب الفريق الألماني الطاولة برأسية سيرهو جيراسي بعد عرضية يوليان براندت في الشباك في الدقيقة 34.

وأصبح الغيني أفضل هداف إفريقي في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 35 هدفا متفوقا على محمد صلاح صاحب الـ 34 هدفا.

ومن استلام رائع على الصدر وتسديدة على الطائر دوّن جوب بيلينجهام أول أهدافه بقميص بوروسيا دورتموند في الدقيقة 45.

وسجل جوب أول هدف له مع فريقه الجديد بعد 75 دقيقة، بينما احتاج شقيقه الأكبر جود 30 دقيقة فقط للتسجيل في 2023.

شوط أول بدأ إفريقيا وانتهى بتقدم أوروبي.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند بين شوطي اللقاء تغريدة تفيد بوجود لاعبي دكة البدلاء خلال الشوط الأول داخل غرفة الملابس لتفادي ارتفاع درجات الحرارة، في مشهد غير معتاد.

في الشوط الثاني كانت البداية هادئة، وأضاف خوليسو موداو الهدف الرابع لدورتموند بالخطأ في مرماه بعدما حوّل عرضية سيفنسون في شباكه في الدقيقة 59.

وسرعان ما قلص إكرام راينريز الفارق في الدقيقة 62 برأسية بعد متابعة لكرته التي ارتدت من القائم الأيمن لكوبل لتصبح النتيجة 4-2.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد بفضل التغييرات وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الدقيقة 90 ضغط لاعبي صنداونز على وسط ملعب دورتموند واستخلصوا الكرة لتصل ليبو موثيبا الذي سجل هدفا ثالثا لبرازيل إفريقيا لكنه لم يكن كافيا ليخسر دورتموند بنتيجة 4-3.

بوروسيا دورتموند كأس العالم للأندية صنداونز
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - غياب مبابي وكارباخال عن لقاء باتشوكا جوب بيلينجهام: تدربت على هدفي أمام صنداونز كثيرا استراحة كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) أوراوا.. نهاية الشوط الأول مؤتمر إنزاجي: كأس العالم للاندية ينقصه برشلونة.. ولهذا السبب لم نضم لاعبين إمام عاشور يغادر معسكر الأهلي في أمريكا عائدا إلى القاهرة تشكيل كأس العالم للأندية - لاوتارو وإسبوزيتو في هجوم إنتر.. وأوراوا دون تغييرات مالكوم: ستشاهدون نسخة مختلفة مني أمام سالزبورج إغلاق مران الأهلي بقرار من ريبيرو
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد - غياب مبابي وكارباخال عن لقاء باتشوكا 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
جوب بيلينجهام: تدربت على هدفي أمام صنداونز كثيرا 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
المولودية بطلا للدوري الجزائري.. وأحداث مؤسفة في المدرجات تُلغي مراسم التتويج 22 دقيقة | الوطن العربي
استراحة كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) أوراوا.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر إنزاجي: كأس العالم للاندية ينقصه برشلونة.. ولهذا السبب لم نضم لاعبين ساعة | كأس العالم للأندية
إمام عاشور يغادر معسكر الأهلي في أمريكا عائدا إلى القاهرة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل كأس العالم للأندية - لاوتارو وإسبوزيتو في هجوم إنتر.. وأوراوا دون تغييرات ساعة | كأس العالم للأندية
دورتموند يتفادى مفاجأة صنداونز بفوز في لقاء الـ 7 أهداف ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507698/دورتموند-يتفادى-مفاجأة-صنداونز-بفوز-في-لقاء-الـ-7-أهداف