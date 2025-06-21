إنزاجي يتسعيد ثنائي الهلال أمام سالزبورج

السبت، 21 يونيو 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال ضد ريال مدريد

استعاد نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي خدمات الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي قبل مواجهة ريد بل سالزبورج النمساوي.

ويلعب الهلال ضد سالزبورج صباح الإثنين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وعاد الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

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وعانى ياسر الشهراني من إصابة عضلية بالعضلة الأمامية، فيما تعرض المالكي للإصابة في الركبة.

ويحتل سالزبورج صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، يليه ريال مدريد والهلال ولكل منهما نقطة، ثم باتشوكا بدون نقاط.

ويلعب الهلال أمام سالزبورج، فيما يواجه ريال مدريد نظيره باتشوكا ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة.

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