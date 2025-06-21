نوتينجهام فورست يمدد تعاقده مع نونو سانتو

أعلن نادي نوتينجهام فورست تجديد عقد مدربه نونو سانتو لمدة 3 سنوات.

ووقع سانتو على عقد جديد ينتهي في 2028 بعد أن كان على بعد موسم واحد من نهاية العقد.

وقال سانتو عبر موقع النادي: "سعيد لأنني سأكون قادرا على استكمال الرحلة مع ذلك الفريق الرائع".

وأضاف "منذ وصولي إلى نونيتجهام عملنا بجد من أجل خلق رابط بين اللاعبين والجماهير وكل فرد في النادي وهذا ما ساعدنا على تحقيق أشياء رائعة بالموسم الماضي".

ويتولى سانتو تدريب نوتينجهام منذ ديسمبر 2023.

وأنهى نوتينجهام الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي في المركز السابع ليحقق أفضل مركز له منذ موسم 1995/1996.

وتأهل نوتينجهام لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ومنذ توليه مسؤولية الفريق قاد سانتو نوتينجهام في 68 مباراة وخلالها حقق الفريق الفوز في 29 وخسر 25 وتعادل في 14، وسجل نوتينجهام خلال حقبة سانتو 119 هدفا واستقبل 111.