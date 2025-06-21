يسعى لمنافسة مودريتش.. جاريث بيل يقود تحالفا لشراء كارديف

يواصل جاريث بيل نجم الكرة الويلزية السابق محاولاته لشراء نادي كارديف سيتي على رأس تحالف ملكية جديد.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك"، فقد أرسل بيل خطابا إلى فنسنت تان مالك نادي كارديف، خلال الشهر الماضي.

وأعرب بيل في الخطاب عن رغبته في شراء نادي مسقط رأسه في ويلز، وتضمن الخطاب أرقاما مالية.

ورغم أن العرض قوبل بالرفض، فإن اهتمام الجناح السابق لريال مدريد بكارديف لا يزال قويا.

ويأتي ذلك على عكس ما تردد مؤخرا، فهو لا يسعى لشراء نادي بليموث أرجايل كما قيل، وفقا لنفس المصدر.

وكان اسم كارديف قد طُرح كوجهة محتملة للويلزي كلاعب قبل اعتزاله، وذلك في عام 2022 بعد رحيله عن ريال مدريد.

ولكن بيل انضم بدلًا من ذلك إلى نادي لوس أنجلوس إف سي، حيث خاض معه 14 مباراة قبل أن يعتزل كرة القدم بعد كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي احتمال دخول بيل على خط ملكية كارديف، استعدادا لمنافسة جديدة مع زميل سابق.

الزميل هو لوكا مودريتش الذي رافق بيل في توتنام وريال مدريد، وصار شريكا في ملكية غريمه المحلي سوانزي سيتي مطلع هذا الشهر.

ولم يعُد كارديف إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ هبوطه في موسم 2018-2019.

كذلك أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بدوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، بفارق نقطتين فقط خلف بليموث صاحب المركز 23، وحقق الفريق تسعة انتصارات فقط طوال الموسم.

وأقال النادي مدربه عمر رضا في أبريل الماضي، وتولى آرون رامسي، زميل بيل السابق في منتخب ويلز، مهمة التدريب مؤقتا ولكن لم يتمكن من تحسين النتائج.

وتم تعيين برايان باري ميرفي مدربا للفريق استعدادا لموسم 2025-2026، حيث يستعد كارديف لخوض أول موسم له في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي منذ عام 2003.