جورجينيو: التفاصيل هي من صنعت الفارق ضد تشيلسي

أعرب جورجينيو لاعب فلامنجو على أن التفاصيل كانت السبب في الفوز على تشيلسي بكأس العالم للأندية بنتيجة 3-1.

وقال جورجينيو لاعب فلامنجو عبر دازن: "نحن واثقون جدا ونعرف المباريات الكبيرة والتفاصيل هي من تصنع الفارق".

وأضاف "بشكل عام كنا أفضل في الشوط الأول ولذلك كانت لدينا ثقة".

وأتم "شعرنا بالثقة لأننا نلعب كرة قدم جيدة ونريد المواصلة على نفس النهج".

وحققت الفرق البرازيلية الفوز في 5 مباريات وتعادلين من أصل 7 مباريات بعد مرور أول جولتين من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية.

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وقلب فلامنجو تأخره في الشوط الأول بهدف دون مقابل لفوز بنتيجة 3-1.

وسجل برونو هنريكي ودانيلو ووالاس يان أهداف فلامنجو، بينما أحرز بيدرو نيتو هدف تشيلسي الوحيد.

وانتصر من قبل بوتافوجو على خصمه باريس سان جيرمان وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا وأيضا بالميراس مع بورتو.

وبذلك تستمر هيمنة فرق أمريكا الجنوبية على أوروبا خلال البطولة.

ولا يعد فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو غريبا على تشيلسي، إذ لعب في صفوفه لمدة عام، لذا فسقوط تشيلسي كان شاهدا عليه أحد لاعبيه السابقين.

وكان تشيلسي متقدما في النتيجة ثم في 6 دقائق فقط انهار البلوز بشكل لا يصدق.

في الدقيقة 62 سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنجو ثم دخل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64 وتقدم دانيلو في الدقيقة 65.

وختم جاكسون الدقائق الـ6 بالطرد المباشر في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب فلامنجو.

ويعتبر تشيلسي أول فريق أوروبي يخسر بفارق هدفين في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريق من قارة أخرى منذ خسارة مانشستر يونايتد من فاسكو دا جاما في عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلامنجو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه تشيلسي بثلاث نقاط، ثم لوس أنجلوس والترجي مع لعبهما مباراة أقل.