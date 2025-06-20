الأول مرتين والسادس عالميا.. أين يتواجد فيرتز في قائمة أغلى الصفقات بتاريخ كرة القدم

تربع الألماني فلوريان فيرتز على عرش قائمة أغلى صفقات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وانضم الدولي الألماني قادما من باير ليفركوزن صوب ليفربول مقابل 125 مليون يورو.

فأين يتواجد فيرتز في قائمة أغلى صفقات الدوري الإنجليزي والعالم وكذلك ليفربول؟

أغلى صفقات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1 فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو في صيف 2025.

2 إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو في شتاء 2023.

3 جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 117.5 مليون يورو في صيف 2021.

4 بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو في صيف 2016.

5 كيفين دي بروين من فولفسبورج الألماني إلى مانشستر سيتي مقابل 76 مليون يورو في صيف 2015.

6 أنخل دي ماريا من ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو في صيف 2014.

7 فيرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 58.5 مليون يورو في شتاء 2011.

8 ريو فيرديناند من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد مقابل 46 مليون يورو في صيف 2022.

9 خوان فيرون من لاتسيو الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 42.6 مليون يورو في صيف 2001.

10 رود فان نستلروي من إيندهوفن الهولندي إلى مانشستر يونايتد مقابل 38.5 مليون يورو في صيف 2001.

وبكل تأكيد يتصدر فيرتز ترتيب أغلى صفقات ليفربول

1 فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو

2 داروين نونيز من بنفيكا مقابل 85 مليون يورو

3 فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون مقابل 84.65 مليون يورو

4 دومينيك سوبوسلاي من لايبزج مقابل 70 مليون

5 أليسون بيكر من روما مقابل 62.5 مليون يورو

6 نابي كيتا من لايبزج مقابل 60 مليون يورو

7 لويس دياز من بورتو مقابل 54 مليون يورو

8 كريستيان بنتيكي من أستون فيلا مقابل 46.5 مليون يورو

9 فابينيو من موناكو مقابل 45 مليون يورو

10 ديوجو جوتا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو

11 أليكسيس ماك أليستر من برايتون مقابل 42 مليون يورو

12 كودي جاكبو من إيندهوفن مقابل 42 مليون يورو

13 محمد صلاح من روما مقابل 42 مليون يورو

فماذا عن أغلى صفقات كرة القدم تاريخيا؟

1 نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو

2 كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو

3 فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو

4 عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو

5 جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتليتكو مدريد مقابل 127.2 مليون يورو

6 فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو

7 إنزو فيرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو

8 إدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 120.8 مليون يورو

9 أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو

10 جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 117.5 مليون يورو