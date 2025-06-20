أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضم فلوريان فيرتز

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول

أعلن نادي ليفربول ضم الألماني فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن في أغلى صفقات الدوري الإنجليزي.

ووقّع النجم الألماني على عقود انضمامه حتى 2030 لتكتمل الصفقة بشكل نهائي.

وأصبح الألماني الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمقابل 125 مليون يورو متفوقا على الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي مقابل 121 مليون يورو.

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وأصبح فيرتز ثاني صفقات الريدز الصيفية بعد زميله الهولندي جيريمي فريمبونج القادم من نفس الفريق.

وسبق أن كشفت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل قيمة الصفقة:

صفقة انتقال فيرتز تنقسم إلى 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كإضافات واقعية، و10 ملايين يورو كإضافات يصعب تحقيقها.

سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.

Liverpool agree signing of Florian Wirtz from Bayer Leverkusen

وقال الألماني عبر موقع النادي الرسمي: "أشعر بسعادة غامرة وفخر كبيرين. أخيرا، انتهى الأمر، وكنت أنتظره طويلًا - أخيرًا، انتهى الأمر، وأنا سعيد للغاية".

وأكمل "أنا متحمس جدًا لخوض مغامرة جديدة. كان هذا أيضًا من أهم أولوياتي: أريد تجربة شيء جديد تمامًا، الانتقال من الدوري الألماني والانضمام إلى الدوري الإنجليزي".

وأردف "سأرى كيف سأقدم أداءً جيدًا هناك. آمل أن أبذل قصارى جهدي. تحدثت أيضًا مع بعض اللاعبين الذين لعبوا هناك، وأخبروني أنه مثالي بالنسبة لي، وكل ملعب فيه مثالي، ويمكنك الاستمتاع بكل مباراة. أتطلع حقًا لخوض مباراتي الأولى".

وواصل "أود الفوز بكل شيء كل عام! أولا وقبل كل شيء، علينا أن نبذل جهدنا، عليّ أن أجتهد".

وأتم "في النهاية، نريد أن نحقق النجاح. في الموسم الماضي فازوا بالدوري الإنجليزي، لذا هدفي بالتأكيد هو الفوز به مرة أخرى، وكذلك المضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا. أنا طموح للغاية".

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، وحصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو

وخاض فيرتز 31 مباراة دولية وسجل 7 أهداف مع ألمانيا.

فلوريان فيرتز ليفربول باير ليفركوزن
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