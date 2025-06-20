رومانو: ميلوش كيركيز إلى ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني

أتم نادي ليفربول صفقة انتقال المجري ميلوش كيركيز قادما من بورنموث بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.

ويواصل ليفربول محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وبحسب رومانو، فإن ليفربول أتم صفقة ميلوش كيركيز مدافع بورنموث.

وأوضح رومانو أن قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسترليني وأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام المقبلة.

وارتبط اسم كيركيز بالانتقال إلى ليفربول منذ نهاية الموسم المنصرم.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي.

وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرن وسجل هدفين وصنع 6.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.