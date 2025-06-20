رومانو: ميلوش كيركيز إلى ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 14:53
كتب : FilGoal
أتم نادي ليفربول صفقة انتقال المجري ميلوش كيركيز قادما من بورنموث بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.
ميلوس كيركيز
النادي : بورنموث
ويواصل ليفربول محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.
وبحسب رومانو، فإن ليفربول أتم صفقة ميلوش كيركيز مدافع بورنموث.
وأوضح رومانو أن قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسترليني وأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام المقبلة.
وارتبط اسم كيركيز بالانتقال إلى ليفربول منذ نهاية الموسم المنصرم.
نرشح لكم
سكاي: فيرتز أصبح لاعبا في ليفربول.. وموعد الإعلان الرسمي صراع سداسي.. صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا جوارديولا: علينا أن نعدل الكثير من الأشياء وسنكون أفضل في اللقاء المقبل فودين: عانينا أمام الوداد بسبب الحرارة المرتفعة.. وسعيد بافتتاح المونديال بالفوز 9 من 9 لـ بيب.. مانشستر سيتي يتفوق على الوداد بثنائية بعد ثبوت تعاطي المنشطات.. تيليجراف: مودريك يقترب من الإيقاف 4 سنوات أعلى الشباب أجرا في العالم.. ذا أثلتيك: أرسنال سيوقع عقد طويل الأمد مع لويس سكيلي ليفربول إيكو: إيزاك هدف أساسي للريدز ولكن