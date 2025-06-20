سكاي: فيرتز أصبح لاعبا في ليفربول.. وموعد الإعلان الرسمي

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

هدف فلوريان فيرتز - ألمانيا - إسبانيا

أكمل نادي ليفربول إجراءات التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس قادما من باير ليفركوزن، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح وذلك وفقا لشبكة سكاي سبورت.

وبحسب سكاي سبورت فإن فيرتز أصبح لاعبا جديدا في ليفربول بعدما أنهى الجزء الثاني من الكشف الطبي صباح اليوم.

كما وقع النجم الألماني على عقود انضمامه حتى 2030 لتكتمل الصفقة بشكل نهائي.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن من المقرر أن يعلن ليفربول عن إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وذكرت أن اللاعب سيغادر إلى ألمانيا لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود في الوقت المحدد للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد للريدز.

فيما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن قيمة صفقة انتقال فيرتز تنقسم إلى 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كإضافات واقعية، و10 ملايين يورو كإضافات يصعب تحقيقها.

- على سبيل المثال.. سيتعين على فيرتز التتويج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا ولعب دور مهم في تحقيق ذلك، حتى يحصل ليفركوزن على بعض هذه المبالغ الإضافية.

- سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، و حصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو

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ليفربول فلوريان فيرتز
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