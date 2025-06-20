صراع سداسي.. صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ضمن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وتمنح الجائزة لأفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي أو باقي الدرجات، وذلك بناء على تصويت اللاعبين المحترفين في مختلف الأندية.

وشهدت القائمة النهائية ترشيح 6 لاعبين، من بينهم محمد صلاح، الذي قدم موسمًا مميزا مع ليفربول وساهم في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة كلا من:

محمد صلاح (ليفربول)

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)

ألكسيس ماك أليستر (ليفربول)

كول بالمر (تشيلسي)

ديكلان رايس (أرسنال)

ومن المنتظر إعلان الفائز بالجائزة في حفل رابطة اللاعبين المحترفين خلال الفترة المقبلة، حيث يعتمد التصويت بالكامل على اختيارات اللاعبين في مختلف الأندية الإنجليزية.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم والمقدمة من رابطة الدوري.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017/2018.

وكان صلاح قد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل 185 هدفا، ويحتاج لهدفين لمعادلة أندي كول صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بـ 187.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي:

آلان شيرر 260

هاري كين 213

واين روني 208

أندي كول 187

محمد صلاح 185

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين قادمين بعد مفاوضات مع إدارة ليفربول.