أحمد رمضان: واجهنا سوء حظ في البطولة.. وسنحاول في أجواء أفضل

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 06:59

كتب : FilGoal

أحمد رمضان - الأهلي

أبدى أحمد رمضان لاعب الأهلي اعتقاده أن الفريق يواجهه سوء حظ في كأس العالم للأندية.

وقال رمضان في تصريحاته لقناة أون سبورت: "الطقس لم يساعدنا ولكن في المباراة المقبلة ستكون حالته أفضل".

وأضاف "المدرب أراد الهجوم ولذلك أجرى 4 تغييرات دفعة واحدة".

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وأكمل "يواجهنا سوء حظ في البطولة. أهدرنا ركلة جزاء أمام إنتر ميامي واليوم أهدرنا عدة فرص، وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

أحمد رمضان الأهلي كأس العالم للأندية
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