انتهت في كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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ق 91 كفاراتسخيليا يسدد ركلة حرة فوق العارضة

ق 90 - 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 87 نيوتون بدلا من ألان

ق 79 ديزير دوي يسجل ولكن الراية تلغي الهدف

ق 79 لي كانج إين بدلا من ديزير دوي

ق 78 ألفارو مونتورو بدلا من أرتور

ق 69 سانتياجو رودريجيز وكويابانو بدلا من جيفيرسون سافارينو وأليكس تيليس

ق 56 جواو نيفيز ونونو مينديش وبرادلي باركولا وفابيان رويز بدلا من وارين زاير إيمري ولوكاس هيرنانديز وجونكالو راموس وسيني مايولو

ق 53 جيفرسون سافارينو يسدد بالرأس ولكن دوناروما يتصدى

ق 51 لوكاس بيرالدو يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور يبعدها

استراحة

ق 45+6 كفاراتسخيليا يرسل كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور

ق. 45 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت بدل ضائع.

ق 36 جووووووول إيجور جيسوس يسجل الأول بعد تمريرة من جيفرسون سافارينو

ق 20 كفاراتسخيليا يسجل ركلة حرة ولكن الحارس يتصدى

ق 8 ديزير دوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 7 أرتور يسدد ودوناروما يتصدى بسهولة

ق 6 كفاراتسخيليا يسدد ولكن بجوار القائم

بداية المباراة