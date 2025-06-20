انتهت في كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 03:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.
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ق 91 كفاراتسخيليا يسدد ركلة حرة فوق العارضة
ق 90 - 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع
ق 87 نيوتون بدلا من ألان
ق 79 ديزير دوي يسجل ولكن الراية تلغي الهدف
ق 79 لي كانج إين بدلا من ديزير دوي
ق 78 ألفارو مونتورو بدلا من أرتور
ق 69 سانتياجو رودريجيز وكويابانو بدلا من جيفيرسون سافارينو وأليكس تيليس
ق 56 جواو نيفيز ونونو مينديش وبرادلي باركولا وفابيان رويز بدلا من وارين زاير إيمري ولوكاس هيرنانديز وجونكالو راموس وسيني مايولو
ق 53 جيفرسون سافارينو يسدد بالرأس ولكن دوناروما يتصدى
ق 51 لوكاس بيرالدو يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور يبعدها
استراحة
ق 45+6 كفاراتسخيليا يرسل كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور
ق. 45 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت بدل ضائع.
ق 36 جووووووول إيجور جيسوس يسجل الأول بعد تمريرة من جيفرسون سافارينو
ق 20 كفاراتسخيليا يسجل ركلة حرة ولكن الحارس يتصدى
ق 8 ديزير دوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 7 أرتور يسدد ودوناروما يتصدى بسهولة
ق 6 كفاراتسخيليا يسدد ولكن بجوار القائم
بداية المباراة