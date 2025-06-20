ميسي: مباراة الأهلي تركت مرارة في حلقنا.. وهكذا سجلت الهدف

أبدى ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي سعادته بالفوز على بورتو في كأس العالم للأندية.

وقال ميسي في تصريحاته لـ DAZN عقب المباراة: "إنها سعادة كبيرة. الفريق بأكمله بذل جهدا كبيرا".

وأضاف "عملنا بشكل جيد للغاية. لم ندافع فقط، بل تعاملنا مع الكرة بشكل جيد للغاية".

وأوضح "نحن سعداء للغاية لأن المباراة الأولى تركت مرارة في حلقنا، لأننا اعتقدنا أنه كان بإمكاننا الفوز في النهاية، تماما كما كان من الممكن أن نخسرها".

وأكمل "عموما كان فوزا مهما جدا لنا نستمتع به".

وعن الهدف الذي سجله من ركلة حرة قال: "رأيت أن حارس المرمى كان يقف في المنتصف قليلا، والكرة كانت قريبة من المرمى، فاستفدت من المساحة التي تركها لي حارس المرمى هناك لأنه لم يكن يغطي قائمه".

واقترب إنتر ميامي من عبور دور المجموعات لكأس العالم للأندية بعدما حول تأخره أمام بورتو بهدف إلى الفوز بهدفين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع بالميراس البرازيلي متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وبقي بورتو بنقطة وحيدة في المركز الثالث، أمام الأهلي رابع المجموعة.

تقدم بورتو مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أوموروديون من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورتو.

وفي الشوط الثاني نجح إنتر ميامي في التعادل في الدقيقة 47 عن طريق تيلاسكو سيجوفيا.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك حارس بورتو.

ميسي وصل للهدف رقم 50 في مسيرته مع فريق إنتر ميامي.

كما سجل ميسي الهدف رقم 68 في مسيرته من ركلة حرة مباشرة.

وواصل ميسي رقمه القياسي بعدم الخسارة أمام أي فريق برتغالي في مسيرته.

كما يعد ذلك أول فريق من أمريكا الشمالية يفوز أمام ممثل أوروبي في كأس العالم للأندية.