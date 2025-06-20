ميسي: مباراة الأهلي تركت مرارة في حلقنا.. وهكذا سجلت الهدف

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 02:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - الأهلي

أبدى ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي سعادته بالفوز على بورتو في كأس العالم للأندية.

وقال ميسي في تصريحاته لـ DAZN عقب المباراة: "إنها سعادة كبيرة. الفريق بأكمله بذل جهدا كبيرا".

وأضاف "عملنا بشكل جيد للغاية. لم ندافع فقط، بل تعاملنا مع الكرة بشكل جيد للغاية".

أخبار متعلقة:
ميسي يقود إنتر ميامي لتجاوز بورتو ويعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي.. وطلب من جمهور الأهلي منافس الأهلي - إستيفاو.. "موهبة بجودة مختلفة تماما" الذي يكره لقب ميسي الصغير

وأوضح "نحن سعداء للغاية لأن المباراة الأولى تركت مرارة في حلقنا، لأننا اعتقدنا أنه كان بإمكاننا الفوز في النهاية، تماما كما كان من الممكن أن نخسرها".

وأكمل "عموما كان فوزا مهما جدا لنا نستمتع به".

وعن الهدف الذي سجله من ركلة حرة قال: "رأيت أن حارس المرمى كان يقف في المنتصف قليلا، والكرة كانت قريبة من المرمى، فاستفدت من المساحة التي تركها لي حارس المرمى هناك لأنه لم يكن يغطي قائمه".

واقترب إنتر ميامي من عبور دور المجموعات لكأس العالم للأندية بعدما حول تأخره أمام بورتو بهدف إلى الفوز بهدفين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع بالميراس البرازيلي متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وبقي بورتو بنقطة وحيدة في المركز الثالث، أمام الأهلي رابع المجموعة.

تقدم بورتو مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أوموروديون من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورتو.

وفي الشوط الثاني نجح إنتر ميامي في التعادل في الدقيقة 47 عن طريق تيلاسكو سيجوفيا.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك حارس بورتو.

ميسي وصل للهدف رقم 50 في مسيرته مع فريق إنتر ميامي.

كما سجل ميسي الهدف رقم 68 في مسيرته من ركلة حرة مباشرة.

وواصل ميسي رقمه القياسي بعدم الخسارة أمام أي فريق برتغالي في مسيرته.

كما يعد ذلك أول فريق من أمريكا الشمالية يفوز أمام ممثل أوروبي في كأس العالم للأندية.

ليونيل ميسي كأس العالم للأندية إنتر ميامي الأهلي
نرشح لكم
الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل استراحة كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول وسام أبو علي: هذا ما تغير بين الشوطين أمام بالميراس.. وشعور الهدف العكسي مريع التشكيل - 4 تعديلات من باريس سان جيرمان.. وتغيير وحيد في صفوف بوتافوجو انتهت في كأس العالم للأندية - سياتل ساوندرز (1)-(3) أتلتيكو مدريد التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل ميسي يقود إنتر ميامي لتجاوز بورتو ويعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا
أخر الأخبار
مباشر الكأس الذهبية - السعودية (0)-(0) أمريكا.. نصف ساعة مرت 10 دقيقة | أمريكا
الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
استراحة كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: هذا ما تغير بين الشوطين أمام بالميراس.. وشعور الهدف العكسي مريع ساعة | كأس العالم للأندية
التشكيل - 4 تعديلات من باريس سان جيرمان.. وتغيير وحيد في صفوف بوتافوجو ساعة | كأس العالم للأندية
ميسي: مباراة الأهلي تركت مرارة في حلقنا.. وهكذا سجلت الهدف 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كاف يكشف مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. وتحديد فترات القيد 3 ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في كأس العالم للأندية - سياتل ساوندرز (1)-(3) أتلتيكو مدريد 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 4 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
/articles/507589/ميسي-مباراة-الأهلي-تركت-مرارة-في-حلقنا-وهكذا-سجلت-الهدف