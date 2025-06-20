كاف يكشف مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. وتحديد فترات القيد

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 01:35

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ومواعيد فترات القيد.

وتبدأ البطولات القارية في سبتمبر، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

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وحدد الاتحاد الإفريقي المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

الذهاب: 19 - 21 سبتمبر

الإياب: 26 - 28 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

17 - 19 أكتوبر

24 - 26 أكتوبر

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بينم 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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