كاف يكشف مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. وتحديد فترات القيد
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 01:35
كتب : FilGoal
الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ومواعيد فترات القيد.
وتبدأ البطولات القارية في سبتمبر، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.
وحدد الاتحاد الإفريقي المواعيد على النحو التالي:
الدور التمهيدي الأول
الذهاب: 19 - 21 سبتمبر
الإياب: 26 - 28 سبتمبر
الدور التمهيدي الثاني
17 - 19 أكتوبر
24 - 26 أكتوبر
دور المجموعات
الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026
ربع النهائي
الذهاب: 13 - 15 مارس 2026
الإياب: 20 - 22 مارس 2026
نصف النهائي:
الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026
الإياب: 17 - 19 إبريل 2026
النهائي:
خلال الفترة بينم 8 و24 مايو 2026
كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:
فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025
فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025
فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر
فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026