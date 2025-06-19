مؤتمر أبيل فيريرا عن استخدام محدود لـ باولينيو ضد الأهلي.. وتعلم تطويع الطقس

كشف أبيل فيريرا المدرب البرتغالي لنادي بالميراس البرازيلي عن موقف باولو هنريكي "باولينيو" نجم الفريق أمام الأهلي، فيما تحدث عن أشياء تعلمها من فترته في أمريكا الجنوبية حيال تغيرات الطقس.

الأهلي يواجه بالميراس البرازيلي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال أبير فيريرا في المؤتمر الصحفي للقاء: "لن أستطيع إشراك باولينيو لأكثر من 30 دقيقة غدا، لكنه حين يأتي من دكة البدلاء يستطيع المساعدة دائما".

وأضاف "سيكون القرار لي حين أجد الوقت المناسب لمشاركته. كان يمكن أن يساعدنا بشكل أكبر طبعا، لكن للأسف هو ليس جاهزا بنسبة 100% وبالتالي لن أستطيع المغامرة به".

باولينيو (24 عاما) انضم لـ بالميراس مطلع العام الجاري قادما من أتليتكو منيرو مقابل 18 مليون يورو.

ولم يستطع الجناح الأيسر الدولي اللعب إلا 25 دقيقة فقط ضد بورتو في الجولة الأولى بسبب عدم الجاهزية الكاملة كذلك.

من جهة أخرى، تحدث المدرب البرتغالي عن شكوى الفرق الأوروبية من حالة الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن ذلك الأمر، قال أبيل فيريرا: "بالنسبة لي، فحقيقة أن كل الفرق تلعب مبارياتها كل ثلاثة أيام في نفس البلد -رغم اختلاف درجات الحرارة بين ولاية وأخرى- يجعل الأمر متوازنا".

وأضاف "في أوروبا يعتبرون كرة القدم البرازيلية بطيئة نوعا ما بسبب الظروف المناخية المختلفة، وبسبب كذلك كثرة التنقلات لتلبية جدول المباريات، واختلاف جودة الملاعب".

صاحب الـ46 عاما استدرك "لكن بالنسبة لي فمما تعلمت في البرازيل هو كيفية التعامل مع الطقس. حينما نلعب في الجنوب تكون لنا طريقة، وحين نلعب في الشمال الطرقي نلعب بطريقة مختلفة تماما".

فيريرا أتم "في أمريكا الجنوبية تعلمت تطويع أسلوب اللعب على حالة الطقس. هل نضغط طوال المباراة؟ أم في اللحظات المناسبة؟ هل نلعب باستحواذ أطول؟ أم نكون أكثر مباشرة؟".

حسب مواقع الطقس، فإن مباراة الأهلي مع بالميراس في ولاية نيوجيرسي والتي ستقام في الساعة 12 ظهرا بتوقيت الولاية، ستشهد تراوح لدرجة الحرارة من 31 حتى تصل إلى 29 مع نهاية المباراة، ونسبة رطوبة 63% مع بداية المباراة وتنخفض حتى 54% مع نهايتها. (طالع التفاصيل)

وتتشارك كل فرق المجموعة الرصيد ذاته بعد الجولة الأولى برصيد نقطة واحدة لكل فريق ودون أي هدف في المجموعة.

وفي المباراة الأخرى، سيلعب بورتو البرتغالي مع إنتر ميامي الأمريكي لحساب الجولة ذاتها.