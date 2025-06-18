انخفاض الرطوبة في الشوط الثاني.. حالة الطقس وقت مواجهة الأهلي ضد بالميراس

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

مران الأهلي - نيوجيرسي

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بالميراس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة غدا الخميس، أي الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيوجيرسي.

وتنخفض نسبة الرطوبة في الشوط الثاني بنسبة 9% عن نظيرتها في الشوط الأول.

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ويستعرض لكم FilGoal.com حالة الطقس وقت مباراة الأهلي ضد بالميراس في نيوجيرسي

- تقام المباراة خلال الفترة من 12 إلى 2 ظهرا بتوقيت نيوجيرسي

- تتراوح درجة الحرارة من 31 حتى تصل إلى 29 مع نهاية المباراة.

- توقعات نسبة هطول الأمطار بنسبة 20% خلال المباراة لكنها ترتفع إلى 60% بعد ساعتين من نهاية اللقاء.

- نسبة الرطوبة 63% مع بداية المباراة وتنخفض حتى 54% مع نهايتها.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية الأهلي حالة الطقس
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