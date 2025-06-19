جونزالو جارسيا: سعيد باللعب مع الفريق الأول لريال مدريد.. ولا أفكر في مستقبلي حاليا

الخميس، 19 يونيو 2025 - 03:40

كتب : Filgoal Team

الهلال أمام ريال مدريد

يرى جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد أن نقطة التعادل مع الهلال ستكون مهمة للفريق في الأوقات المقبلة.

جونزالو جارسيا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق في الجولة الاولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وسجل جارسيا هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة وحصل على جائزة أفضل لاعب.

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وقال جارسيا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي شعور يجمع بين السعادة والحزن وأردنا تحقيق الفوز لتكون بداية جيدة، وقاتلنا حتى النهاية لكن المنافس قدّم مباراة رائعة".

وتابع "متأكد أن نقطة التعادل التي حصلنا عليها ستكون مهمة لنا في المباريات المقبلة".

وأضاف "حاليا لا أفكر في مستقبلي ولكن أتمنى أن تتاح لي فرصة اللعب مع ريال مدريد فهذا ما حلمت به منذ صغري".

وأتم "راؤول أسينسيو زميل رائع، وثد أثبت كباقي زملائنا الشباب أنه جاهز، تهانينا لجميع من يحصلون على فرصة اللعب مع الفريق الأول".

وسيلعب ريال مدريد المباراة المقبلة ضد باتشوكا المكسيكي.

جونزالو جارسيا ريال مدريد
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